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Беспалов Анатолий Васильевич

Место рождения

г. Усть-Каменогорск

Дата рождения

06.09.1906

Дата смерти

06.09.1977

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

1908 г.р.

Дети

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1933 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1906

Отец: Беспалов Василий Алексеевич

Мать: Беспалова Любовь

г. Усть-Каменогорск
Бракосочетание
Около 1930

Жена: Беспалова Анна

Рождение ребёнка
10.01.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беспалова Анна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Тудан Любовь

Мать ребёнка: Беспалова Анна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беспалова Анна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беспалова Анна

Работа или профессия
Неизвестно
стоматолог
Образование
Неизвестно
высшее медицинское
Смерть
06.09.1977
г. Крымск Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Крымск, Краснодарский край