Беспалов Анатолий Васильевич
Место рожденияг. Усть-Каменогорск
Дата рождения06.09.1906
Дата смерти06.09.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1906
Отец: Беспалов Василий Алексеевич
Мать: Беспалова Любовь
г. Усть-Каменогорск
Бракосочетание
Около 1930
Жена: Беспалова Анна
Рождение ребёнка
10.01.1931
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Тудан Любовь
Мать ребёнка: Беспалова Анна
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1939
Работа или профессия
Неизвестно
стоматолог
Образование
Неизвестно
высшее медицинское
Смерть
06.09.1977
г. Крымск Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Крымск, Краснодарский край