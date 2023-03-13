Анна Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1726 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Карповъ Василий

Отец ребёнка: Васильевъ Карпъ

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Опарина Прасковья

Отец ребёнка: Васильевъ Карпъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильевъ Карпъ

Смерть
1791