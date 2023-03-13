Анна Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Сын: Карповъ Василий
Отец ребёнка: Васильевъ Карпъ
Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Опарина Прасковья
Отец ребёнка: Васильевъ Карпъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильевъ Карпъ
Смерть
1791