Подгибалов Филимон Нефёдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подгибалов Филимон Нефёдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подгибалов Нефёд

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1679

Сын: Яков Филимонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1701

Сын: Фёдор Филимонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1706

Сын: Тихон Филимонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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