Подгибалов Филимон Нефёдович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Подгибалов Нефёд
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1679
Сын: Яков Филимонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1701
Сын: Фёдор Филимонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1706
Сын: Тихон Филимонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно