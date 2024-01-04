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Соловьёв Леонид Тихонович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1929

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Военная служба
С 1941 по 1945
Воевал в Великую Отечественную войну.
Работа или профессия
После 1946
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Водитель грузовых машин.
Бракосочетание
Около 1958

Жена: Соловьёва Александра Егоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.06.1959

Дочь: Туманова Елена Леонидовна

Мать ребёнка: Соловьёва Александра Егоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
шофёр
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1989
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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