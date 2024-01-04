Соловьёв Леонид Тихонович
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смерти1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 1941 по 1945
Воевал в Великую Отечественную войну.
Работа или профессия
После 1946
Водитель грузовых машин.
Бракосочетание
Около 1958
Рождение ребёнка
03.06.1959
Дочь: Туманова Елена Леонидовна
Мать ребёнка: Соловьёва Александра Егоровна
Работа или профессия
Неизвестно
шофёр
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1989