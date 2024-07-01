Чернышёва Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышёва Елена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1932 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернышёв Степан Фёдорович

Рождение ребёнка
11.07.1932

Сын: Чернышёв Иван Степанович

Отец ребёнка: Чернышёв Степан Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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