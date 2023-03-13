Мочалина Анна Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Мяхкова Дарья
Отец ребёнка: Мочалинъ Алексей
Рождение ребёнка
1773
Сын: Мочалинъ Артемий
Отец ребёнка: Мочалинъ Алексей
Рождение ребёнка
1778
Сын: Мочалинъ Иванъ
Отец ребёнка: Мочалинъ Алексей
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Мочалина Домна
Отец ребёнка: Мочалинъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мочалинъ Алексей