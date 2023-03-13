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Мочалина Анна Ларионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Мяхкова Дарья

Отец ребёнка: Мочалинъ Алексей

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Мочалинъ Артемий

Отец ребёнка: Мочалинъ Алексей

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Мочалинъ Иванъ

Отец ребёнка: Мочалинъ Алексей

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Мочалина Домна

Отец ребёнка: Мочалинъ Алексей

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мочалинъ Алексей