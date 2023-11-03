Барыкина Дегтярева Анна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барыкина Дегтярева Анна Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1887

Дата смерти

05.11.1981

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Дегтярева Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Дегтярев Яков Егорович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Дегтярева Дуся Яковлевна

Отец ребёнка: Дегтярев Яков Егорович

Рождение ребёнка
15.03.1926

Сын: Дегтярев Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Дегтярев Яков Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дегтярев Яков Егорович

Смерть
05.11.1981
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