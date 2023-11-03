Барыкина Дегтярева Анна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1887
Дата смерти05.11.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Дегтярева Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Дегтярев Яков Егорович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Дегтярева Дуся Яковлевна
Отец ребёнка: Дегтярев Яков Егорович
Рождение ребёнка
15.03.1926
Отец ребёнка: Дегтярев Яков Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.11.1981