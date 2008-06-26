Елясин Виктор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1938
Дата смерти26.06.2008
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1938
Отец: Елясин Григорий Матвеевич
Бракосочетание
14.06.1962
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.04.1963
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.06.2008
Похороны
Неизвестно
Кладбище: васильевское | Надгробный памятник