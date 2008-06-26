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Елясин Виктор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1938

Дата смерти

26.06.2008

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1938

Отец: Елясин Григорий Матвеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
14.06.1962

Жена: скрыто настройками приватности

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.04.1963

Сын: Елясин Сергей Викторович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
26.06.2008
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Кладбище: васильевское | Надгробный памятник
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