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(Козырялова) Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1837

Пол

Женский

Отец

1798 г.р.

Мать

1798 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
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Рождение
29.08.1837

Отец: Козыряловъ Николай

Мать: Козырялова Маремьяна