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(Козырялова) Марфа
(Козырялова) Марфа
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.08.1837
Пол
Женский
Отец
Козыряловъ Николай
1798 г.р.
Мать
Козырялова (Коткова) Маремьяна
1798 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
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Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
29.08.1837
Отец:
Козыряловъ Николай
Мать:
Козырялова Маремьяна
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