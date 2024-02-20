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Цуриков Петр Петрович

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Место рождения

РСФСР Красноярский кр.,Уярский р-н,д.Вононино

Дата рождения

15.07.1924

Дата смерти

После 1985

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

Около 1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1924

Отец: Цуриков Петр Максимович

Мать: Цурикова Варвара

РСФСР Красноярский кр.,Уярский р-н,д.Вононино
Военная награда
01.11.1943
ВС 73 гв.сп 25 гв.ксд приказ № 25/н,награжден медалью «За отвагу»
ЦАМО РФ Ф - 33-686044-4582
Военная награда
21.02.1945
ВС 25 гв.сд Приказ № 9/н награжден орденом «Красной звезды»
ЦАМО РФ Ф - 33-690306-1114
Смерть
После 1985
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