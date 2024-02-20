Цуриков Петр Петрович
Место рожденияРСФСР Красноярский кр.,Уярский р-н,д.Вононино
Дата рождения15.07.1924
Дата смертиПосле 1985
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1924
Отец: Цуриков Петр Максимович
Мать: Цурикова Варвара
РСФСР Красноярский кр.,Уярский р-н,д.Вононино
Военная награда
01.11.1943
ВС 73 гв.сп 25 гв.ксд приказ № 25/н,награжден медалью «За отвагу»
ЦАМО РФ Ф - 33-686044-4582
Военная награда
21.02.1945
ВС 25 гв.сд Приказ № 9/н награжден орденом «Красной звезды»
ЦАМО РФ Ф - 33-690306-1114
Смерть
После 1985