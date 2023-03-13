Карташева Татьяна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Карташевъ Дементий
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Карташевъ Дементий
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Карташевъ Дементий
Рождение ребёнка
1787
Сын: Карташевъ Илья
Отец ребёнка: Карташевъ Дементий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карташевъ Дементий