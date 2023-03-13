Карташева Татьяна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташева Татьяна Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Карташевъ Дементий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Карташевъ Дементий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Карташевъ Дементий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Карташевъ Илья

Отец ребёнка: Карташевъ Дементий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташевъ Дементий