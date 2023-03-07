Журавлев Гурий Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Журавлев Никифор Ильин
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Улитта Гурьяновна
Мать ребёнка: Журавлева Анна Иванова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Пелагея Гурьяновна
Мать ребёнка: Журавлева Анна Иванова
Рождение ребёнка
28.07.1787 ст.
Дочь: Параскева Гурьяновна
Мать ребёнка: Журавлева Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Журавлева Анна Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно