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Журавлев Гурий Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Журавлев Никифор Ильин

Мать: Журавлева Марья Геориевна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Улитта Гурьяновна

Мать ребёнка: Журавлева Анна Иванова

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Пелагея Гурьяновна

Мать ребёнка: Журавлева Анна Иванова

Рождение ребёнка
28.07.1787 ст.

Дочь: Параскева Гурьяновна

Мать ребёнка: Журавлева Анна Иванова

Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлева Анна Иванова

Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно