Шаламов Филипп Иванов
Место рождения
Дата рождения08.10.1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1808
Бракосочетание
02.02.1831
Рождение ребёнка
29.07.1832
Мать ребёнка: Шаламова Наталья Леонтьева (Мефодиева)
Рождение ребёнка
27.01.1834
Мать ребёнка: Шаламова Наталья Леонтьева (Мефодиева)
Рождение ребёнка
14.07.1836
Дочь: Улитта Филиппова
Мать ребёнка: Шаламова Наталья Леонтьева (Мефодиева)
Рождение ребёнка
27.07.1838
Мать ребёнка: Шаламова Наталья Леонтьева (Мефодиева)
Рождение ребёнка
28.03.1840
Дочь: Матрена Филиппова
Мать ребёнка: Шаламова Наталья Леонтьева (Мефодиева)
Смерть
Неизвестно