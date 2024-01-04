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Шаламов Филипп Иванов

Место рождения

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

08.10.1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1808

Отец: Шаламов Иван Васильев

Мать: Шаламова Степанида Алексиева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
02.02.1831

Жена: Шаламова Наталья Леонтьева (Мефодиева)

Рождение ребёнка
29.07.1832

Сын: Шаламов Силуан Филиппов

Мать ребёнка: Шаламова Наталья Леонтьева (Мефодиева)

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.01.1834

Сын: Шаламов Иоанн Филиппов

Мать ребёнка: Шаламова Наталья Леонтьева (Мефодиева)

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.07.1836

Дочь: Улитта Филиппова

Мать ребёнка: Шаламова Наталья Леонтьева (Мефодиева)

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.07.1838

Сын: Шаламов Николай Филиппов

Мать ребёнка: Шаламова Наталья Леонтьева (Мефодиева)

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.03.1840

Дочь: Матрена Филиппова

Мать ребёнка: Шаламова Наталья Леонтьева (Мефодиева)

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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