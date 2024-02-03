Постнова (Поснова) Ирина Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Постнова Агафья Дмитриева
Отец ребёнка: Постнов (поснов) Дмитрей 1 Анкудинов
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Постнова Евдокия Дмитриева
Отец ребёнка: Постнов (поснов) Дмитрей 1 Анкудинов
Рождение ребёнка
1771
Сын: Постнов (поснов) Козма Дмитриев
Отец ребёнка: Постнов (поснов) Дмитрей 1 Анкудинов
Рождение ребёнка
1771
Сын: Постнов (поснов) Лев Дмитриев
Отец ребёнка: Постнов (поснов) Дмитрей 1 Анкудинов
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Постнова Степанида Дмитриева
Отец ребёнка: Постнов (поснов) Дмитрей 1 Анкудинов
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Постнова Парасковья Дмитриева
Отец ребёнка: Постнов (поснов) Дмитрей 1 Анкудинов
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Постнова Парасковья Же Дмитриева
Отец ребёнка: Постнов (поснов) Дмитрей 1 Анкудинов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно