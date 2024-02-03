Постнова (Поснова) Ирина Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Постнова (Поснова) Ирина Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Постнова Агафья Дмитриева

Отец ребёнка: Постнов (поснов) Дмитрей 1 Анкудинов

Воротниково, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Постнова Евдокия Дмитриева

Отец ребёнка: Постнов (поснов) Дмитрей 1 Анкудинов

Воротниково, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Постнов (поснов) Козма Дмитриев

Отец ребёнка: Постнов (поснов) Дмитрей 1 Анкудинов

Мамонова, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Постнов (поснов) Лев Дмитриев

Отец ребёнка: Постнов (поснов) Дмитрей 1 Анкудинов

Воротниково, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Постнова Степанида Дмитриева

Отец ребёнка: Постнов (поснов) Дмитрей 1 Анкудинов

Мамонова, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Постнова Парасковья Дмитриева

Отец ребёнка: Постнов (поснов) Дмитрей 1 Анкудинов

Мамонова, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Постнова Парасковья Же Дмитриева

Отец ребёнка: Постнов (поснов) Дмитрей 1 Анкудинов

Мамонова, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Постнов (поснов) Дмитрей 1 Анкудинов

Воротниково, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Мамонова, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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