Благинин Тит Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благинин Тит Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1660

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: Благинин Микифорко (Никифор) Сергиев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1684

Дочь: Благинина Агафия Титова

Мать ребёнка: Благинина Оксинья

Рождение ребёнка
1690

Сын: Благинин Наум Титов

Мать ребёнка: Благинина Оксинья

Рождение ребёнка
1694

Сын: Благинин Леонтий Титов

Мать ребёнка: Благинина Оксинья

Рождение ребёнка
1697

Сын: Благинин Давыд Титов

Мать ребёнка: Благинина Оксинья

Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1702

Дочь: Благинина Василиса Титова

Мать ребёнка: Благинина Оксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Благинина Оксинья

Место жительства
Неизвестно
Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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