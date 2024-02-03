Благинин Тит Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1660
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660
Отец: Благинин Микифорко (Никифор) Сергиев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1684
Дочь: Благинина Агафия Титова
Мать ребёнка: Благинина Оксинья
Рождение ребёнка
1690
Сын: Благинин Наум Титов
Мать ребёнка: Благинина Оксинья
Рождение ребёнка
1694
Мать ребёнка: Благинина Оксинья
Рождение ребёнка
1697
Сын: Благинин Давыд Титов
Мать ребёнка: Благинина Оксинья
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Благинина Василиса Титова
Мать ребёнка: Благинина Оксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Благинина Оксинья
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно