Дарья Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Осиповна

Дарья Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Агафья Михеевна

Отец ребёнка: Михей Степанович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Яков Михеевич

Отец ребёнка: Михей Степанович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Матрена Михеевна

Отец ребёнка: Михей Степанович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Татьяна Михеевна

Отец ребёнка: Михей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михей Степанович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close