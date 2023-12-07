Дарья Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Агафья Михеевна
Отец ребёнка: Михей Степанович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Яков Михеевич
Отец ребёнка: Михей Степанович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Матрена Михеевна
Отец ребёнка: Михей Степанович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Татьяна Михеевна
Отец ребёнка: Михей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михей Степанович
Смерть
Неизвестно