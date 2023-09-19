Мурая (Вакулова) Макрина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурая (Вакулова) Макрина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1900

Сын: Мурый Андрей

Отец ребёнка: Мурый Иван Трофимович

Рождение ребёнка
01.07.1909

Сын: Мурый Петр

Отец ребёнка: Мурый Иван Трофимович

Ваганичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.06.1916

Сын: Мурый Иоанн

Отец ребёнка: Мурый Иван Трофимович

Ваганичи, Чернігівська область
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