Мурая (Вакулова) Макрина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1900
Сын: Мурый Андрей
Отец ребёнка: Мурый Иван Трофимович
Рождение ребёнка
01.07.1909
Сын: Мурый Петр
Отец ребёнка: Мурый Иван Трофимович
Рождение ребёнка
11.06.1916
Сын: Мурый Иоанн
Отец ребёнка: Мурый Иван Трофимович