(Доможирова) Афимья Михеева
Место рождения
Дата рожденияМежду 1739 и 1744
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1739 и 1744
Отец: Доможиров Михей Павлов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1762