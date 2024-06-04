(Доможирова) Афимья Михеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Доможирова) Афимья Михеева

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Между 1739 и 1744

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1710 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1745 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1739 и 1744

Отец: Доможиров Михей Павлов

Мать: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Иванов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1762

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