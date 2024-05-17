Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погорелова Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Погорелов Николай Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погорелова Александр Николаевич

Отец ребёнка: Погорелов Николай Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погорелова Таисия Николаевна

Отец ребёнка: Погорелов Николай Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Погорелов Николай Федорович

Смерть
Неизвестно

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