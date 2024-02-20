Криворучко (Попович) Александра Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криворучко (Попович) Александра Акимовна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

21.04.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1876

Отец: Попович Аким Дмитриевич

Мать: Попович Зиновия Григорьевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
15.10.1897

Муж: Криворучко Кирилл Григорьевич

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Смерть
Неизвестно
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