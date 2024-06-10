Гуня Архип Иванов
Место рождения
Дата рождения1664
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1664
Отец: Гуня Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1704
Сын: Гуня Семен Архипов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1707
Сын: Гунин Федор Архипов
Мать ребёнка: ?
Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1711
Сын: Гуня Никита Архипов
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно