Гуня Архип Иванов 1664 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гуня Архип Иванов

Место рождения

Чуртан, Викуловский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1664

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1664

Отец: Гуня Иван

Мать: не указана

Чуртан, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1704

Сын: Гуня Семен Архипов

Мать ребёнка: ?

Чуртан, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1707

Сын: Гунин Федор Архипов

Мать ребёнка: ?

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1711

Сын: Гуня Никита Архипов

Мать ребёнка: ?

Чуртан, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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