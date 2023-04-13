Григорiй — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорiй

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АФ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1718

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика