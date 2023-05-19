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(Шибаева) Евдокия

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1772

Пол

Женский

Отец

1727 г.р.

Мать

1742 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Шибаевъ Иванъ

Мать: Шибаева Прасковья Семенова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан