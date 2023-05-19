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(Шибаева) Евдокия
(Шибаева) Евдокия
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Место рождения
Зилаир
, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Дата рождения
1772
Пол
Женский
Отец
Шибаевъ Иванъ
1727 г.р.
Мать
Шибаева Прасковья Семенова
1742 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец:
Шибаевъ Иванъ
Мать:
Шибаева Прасковья Семенова
Зилаир
, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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