Беляева Мария Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1894
Дочь: Ольга Федотовна
Отец ребёнка: Беляев Федот Стефанович
Рождение ребёнка
21.12.1896
Отец ребёнка: Беляев Федот Стефанович
Рождение ребёнка
15.09.1899
Отец ребёнка: Беляев Федот Стефанович
Рождение ребёнка
10.03.1902
Отец ребёнка: Беляев Федот Стефанович
Рождение ребёнка
27.04.1906
Отец ребёнка: Беляев Федот Стефанович
Рождение ребёнка
13.11.1909
Отец ребёнка: Беляев Федот Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно