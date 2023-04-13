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Беляева Мария Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1894

Дочь: Ольга Федотовна

Отец ребёнка: Беляев Федот Стефанович

Рождение ребёнка
21.12.1896

Сын: Беляев Петр Федотович

Отец ребёнка: Беляев Федот Стефанович

Рождение ребёнка
15.09.1899

Сын: Беляев Никита Федотович

Отец ребёнка: Беляев Федот Стефанович

Рождение ребёнка
10.03.1902

Сын: Беляев Павел Федотович

Отец ребёнка: Беляев Федот Стефанович

Рождение ребёнка
27.04.1906

Сын: Беляев Максим Федотович

Отец ребёнка: Беляев Федот Стефанович

Рождение ребёнка
13.11.1909

Сын: Беляев Иван Федотович

Отец ребёнка: Беляев Федот Стефанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Федот Стефанович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно