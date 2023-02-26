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Ефим Нефёдов
Ефим Нефёдов
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Место рождения
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения
До 1842
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Нефёдов ?
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842
Отец:
Нефёдов ?
Мать:
?
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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