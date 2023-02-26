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Ефим Нефёдов

Место рождения

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
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Рождение
До 1842

Отец: Нефёдов ?

Мать: ?

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно