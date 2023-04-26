Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Трофим Дементьевич
Отец ребёнка: Дементий Акимович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Матрена Дементьевна
Отец ребёнка: Дементий Акимович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Матрена Дементьевна
Отец ребёнка: Дементий Акимович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Тарас Дементьевич
Отец ребёнка: Дементий Акимович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Иван Дементьевич
Отец ребёнка: Дементий Акимович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Мирон Дементьевич
Отец ребёнка: Дементий Акимович
Смерть
Неизвестно