Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Трофим Дементьевич

Отец ребёнка: Дементий Акимович

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Матрена Дементьевна

Отец ребёнка: Дементий Акимович

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Матрена Дементьевна

Отец ребёнка: Дементий Акимович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Тарас Дементьевич

Отец ребёнка: Дементий Акимович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Иван Дементьевич

Отец ребёнка: Дементий Акимович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Мирон Дементьевич

Отец ребёнка: Дементий Акимович

Смерть
Неизвестно