Журова Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журова Татьяна Николаевна

Место рождения

Витебск, Витебская область

Дата рождения

23.02.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
06.11.2000

Сын: Бриль Ян Сергеевич

Отец ребёнка: Бриль Сергей Леонидович

Рождение ребёнка
28.04.2005

Дочь: Бриль Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Бриль Сергей Леонидович

Рождение ребёнка
05.06.2014

Сын: Бриль Ярослав Сергеевич

Отец ребёнка: Бриль Сергей Леонидович