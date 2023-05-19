Журова Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения23.02.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.2000
Сын: Бриль Ян Сергеевич
Отец ребёнка: Бриль Сергей Леонидович
Рождение ребёнка
28.04.2005
Дочь: Бриль Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Бриль Сергей Леонидович
Рождение ребёнка
05.06.2014
Отец ребёнка: Бриль Сергей Леонидович