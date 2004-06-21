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Дегтярев Петр Михайлович
Дегтярев Петр Михайлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.06.2004
Пол
Мужской
Отец
Дегтярев Михаил Георгиевич
1965 г.р.
Мать
Дегтярева Жилкина Галина Аркадьевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.2004
Отец:
Дегтярев Михаил Георгиевич
Мать:
Дегтярева Жилкина Галина Аркадьевна
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