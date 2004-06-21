Дегтярев Петр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДегтярев Петр Михайлович

Дегтярев Петр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.2004

Отец: Дегтярев Михаил Георгиевич

Мать: Дегтярева Жилкина Галина Аркадьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close