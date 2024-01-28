Фекла Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Петр Сидоров
Отец ребёнка: Сидор Федоров
Бракосочетание
До 1760
Муж: Сидор Федоров
Место жительства
1760
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Смерть
Неизвестно