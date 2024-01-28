Фекла Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1728 г.р.

Дети

Около 1756 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Петр Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Федоров

Бракосочетание
До 1760

Муж: Сидор Федоров

Место жительства
1760
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Смерть
Неизвестно
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