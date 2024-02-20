Татар Павел Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татар Павел Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Татар Георгий Федорович

Мать: Татар ?

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Любовь Павловна

Мать ребёнка: Татар Христина Анастасовна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Татар Христина Анастасовна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1917

Сын: Татар Павел Павлович

Мать ребёнка: Татар Христина Анастасовна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Татар Христина Анастасовна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татар Христина Анастасовна

Смерть
Неизвестно
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