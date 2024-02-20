Татар Павел Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Татар Георгий Федорович
Мать: Татар ?
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Любовь Павловна
Мать ребёнка: Татар Христина Анастасовна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Татар Христина Анастасовна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1917
Сын: Татар Павел Павлович
Мать ребёнка: Татар Христина Анастасовна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Татар Христина Анастасовна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно