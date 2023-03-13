Малуховъ Егоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Малуховъ Иванъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Малухова Марина
Мать ребёнка: Малухова Оксинья Михайлова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Малуховъ Федоръ
Мать ребёнка: Малухова Оксинья Михайлова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Малухова Оксинья Михайлова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Малуховъ Степанъ
Мать ребёнка: Малухова Оксинья Михайлова
Рождение ребёнка
04.01.1795
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Малухова Оксинья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно