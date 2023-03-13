Малуховъ Егоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малуховъ Егоръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Малуховъ Иванъ

Мать: Малухова Стефанида Алексеева

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Малухова Марина

Мать ребёнка: Малухова Оксинья Михайлова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Малуховъ Федоръ

Мать ребёнка: Малухова Оксинья Михайлова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Малухова Оксинья Михайлова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Малуховъ Степанъ

Мать ребёнка: Малухова Оксинья Михайлова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.01.1795

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Малухова Оксинья Михайлова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малухова Оксинья Михайлова