Мерзлякова (Стерхова) Евдокiя Семенова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
25.08.1835
Рождение ребёнка
24.04.1842
Отец ребёнка: Стерхов Антон Антонов
Рождение ребёнка
13.09.1843
Дочь: Надежда Антонова
Отец ребёнка: Стерхов Антон Антонов
Рождение ребёнка
26.05.1845
Дочь: Феодосья Антонова
Отец ребёнка: Стерхов Антон Антонов
Рождение ребёнка
19.09.1846
Отец ребёнка: Стерхов Антон Антонов
Рождение ребёнка
01.03.1851
Дочь: Евдокiя Антонова
Отец ребёнка: Стерхов Антон Антонов
Рождение ребёнка
07.06.1852
Отец ребёнка: Стерхов Антон Антонов
Смерть
Неизвестно