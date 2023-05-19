Мерзлякова (Стерхова) Евдокiя Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерзлякова (Стерхова) Евдокiя Семенова

Место рождения

Вверх по речке Дерьянки, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Вверх по речке Дерьянки, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
25.08.1835

Муж: Стерхов Антон Антонов

Рождение ребёнка
24.04.1842

Сын: Стерхов Василiй Антонов

Отец ребёнка: Стерхов Антон Антонов

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.09.1843

Дочь: Надежда Антонова

Отец ребёнка: Стерхов Антон Антонов

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.05.1845

Дочь: Феодосья Антонова

Отец ребёнка: Стерхов Антон Антонов

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.09.1846

Сын: Стерхов Сергiй Антонов

Отец ребёнка: Стерхов Антон Антонов

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.03.1851

Дочь: Евдокiя Антонова

Отец ребёнка: Стерхов Антон Антонов

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.06.1852

Сын: Стерхов Феодор Антонов

Отец ребёнка: Стерхов Антон Антонов

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно