Белавина -- Матрена Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Белавин Никифор Ильич
Рождение ребёнка
1888
Сын: Белавин Кирилл Никифорович
Отец ребёнка: Белавин Никифор Ильич
Рождение ребёнка
1890
Сын: Белавин Георгий Никифорович
Отец ребёнка: Белавин Никифор Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно