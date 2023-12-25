Белавина -- Матрена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белавина -- Матрена Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Белавин Иван Никифорович

Отец ребёнка: Белавин Никифор Ильич

Рождение ребёнка
1888

Сын: Белавин Кирилл Никифорович

Отец ребёнка: Белавин Никифор Ильич

Рождение ребёнка
1890

Сын: Белавин Георгий Никифорович

Отец ребёнка: Белавин Никифор Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белавин Никифор Ильич

Смерть
Неизвестно
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