Шишкина (Дресвянникова) Устиния Трифонова
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Дресвянников Трифан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Шишкин Никон Павлович
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Шишкин Никон Павлович
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Шишкин Никон Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно