Шишкина (Дресвянникова) Устиния Трифонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишкина (Дресвянникова) Устиния Трифонова

Шишкина (Дресвянникова) Устиния Трифонова

Место рождения

Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Дресвянников Трифан

Мать: не указана

Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1758

Сын: Шишкин Никита Никонов

Отец ребёнка: Шишкин Никон Павлович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Шишкин Василий Никонов

Отец ребёнка: Шишкин Никон Павлович

Рождение ребёнка
1768

Сын: Шишкин Емельян Никонов

Отец ребёнка: Шишкин Никон Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкин Никон Павлович

Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно