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Маландина (Коротецкова) Александра Ивановна

Место рождения

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд

Дата рождения

30.09.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1875

Отец: Коротецков Иван Семёнович

Мать: Коротецкова Евдокия Петрова

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
10.03.1902

Дочь: Маландина Александра Николаевна

Отец ребёнка: Маландин Николай Павлович

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
16.03.1904

Дочь: Маландина Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Маландин Николай Павлович

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
10.04.1911

Сын: Маландин Георгий Николаеваич

Отец ребёнка: Маландин Николай Павлович

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1913

Сын: Маландин Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Маландин Николай Павлович

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маландин Николай Павлович

Смерть
Неизвестно