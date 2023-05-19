Маландина (Коротецкова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.09.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1875
Рождение ребёнка
10.03.1902
Дочь: Маландина Александра Николаевна
Отец ребёнка: Маландин Николай Павлович
Рождение ребёнка
16.03.1904
Дочь: Маландина Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Маландин Николай Павлович
Рождение ребёнка
10.04.1911
Сын: Маландин Георгий Николаеваич
Отец ребёнка: Маландин Николай Павлович
Рождение ребёнка
27.10.1913
Сын: Маландин Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Маландин Николай Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно