Икрина (Новопашина) Агафья Антасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиПосле 1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1894
Рождение ребёнка
13.02.1895
Отец ребёнка: Икрин Сергей Максимович
Рождение ребёнка
26.01.1900
Отец ребёнка: Икрин Сергей Максимович
Рождение ребёнка
29.04.1901
Сын: Икрин (ikrin) Николай Сергеевич (Nikolay Sergeyevich)
Отец ребёнка: Икрин Сергей Максимович
Смерть
После 1901