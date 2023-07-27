Икрина (Новопашина) Агафья Антасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Новопашина) Агафья Антасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

После 1901

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1894

Муж: Икрин Сергей Максимович

Рождение ребёнка
13.02.1895

Сын: Икрин Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Икрин Сергей Максимович

Рождение ребёнка
26.01.1900

Сын: Икрин Прокопий Сергеевич

Отец ребёнка: Икрин Сергей Максимович

Рождение ребёнка
29.04.1901

Сын: Икрин (ikrin) Николай Сергеевич (Nikolay Sergeyevich)

Отец ребёнка: Икрин Сергей Максимович

Смерть
После 1901
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