Чащин Козма Сергиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1754
Дата смерти16.11.1828
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: Чащин Сергий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Чащин Илья Козмин
Мать ребёнка: Чащина Акилина Козмина
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Чащин Иван Козмин
Мать ребёнка: Чащина Акилина Козмина
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Чащин Стефан Козмин
Мать ребёнка: Чащина Акилина Козмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чащина Акилина Козмина
Смерть
16.11.1828
Причина смерти: от престарелости