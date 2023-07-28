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Чащин Козма Сергиев

Место рождения

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

16.11.1828

Пол

Мужской

Отец

Около 1725 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1762 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Чащин Сергий

Мать: не указана

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Чащин Илья Козмин

Мать ребёнка: Чащина Акилина Козмина

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Чащин Иван Козмин

Мать ребёнка: Чащина Акилина Козмина

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Чащин Стефан Козмин

Мать ребёнка: Чащина Акилина Козмина

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чащина Акилина Козмина

Смерть
16.11.1828
Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от престарелости