Кузнецова Марфа Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Кузнецовъ Петръ
Отец ребёнка: Кузнецовъ Максимъ
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Кузнецовъ Максимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецовъ Максимъ
Смерть
1794
Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан