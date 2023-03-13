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Кузнецова Марфа Козмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1727 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Кузнецовъ Петръ

Отец ребёнка: Кузнецовъ Максимъ

Абрамово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Кузнецовъ Лаптевъ Федоръ

Отец ребёнка: Кузнецовъ Максимъ

Абрамово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецовъ Максимъ

Смерть
1794
Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан