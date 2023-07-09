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Синьков Иван Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Синьков Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1903

Сын: Синьков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Синькова Анна Степановна

Хотошино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синькова Анна Степановна

Смерть
Неизвестно