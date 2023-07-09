Синьков Иван Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Синьков Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1903
Мать ребёнка: Синькова Анна Степановна
Хотошино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синькова Анна Степановна
Смерть
Неизвестно