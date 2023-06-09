Киреева (Пронина) Анисия Евфимиева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1894 ст.
Рождение ребёнка
30.12.1899 ст.
Сын: Киреев Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Киреев Григорий Софрониев
Рождение ребёнка
23.03.1902 ст.
Дочь: Матрона Григорьевна
Отец ребёнка: Киреев Григорий Софрониев
Рождение ребёнка
03.08.1903 ст.
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Киреев Григорий Софрониев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно