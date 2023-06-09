Киреева (Пронина) Анисия Евфимиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреева (Пронина) Анисия Евфимиева

Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
24.10.1894 ст.

Муж: Киреев Григорий Софрониев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.12.1899 ст.

Сын: Киреев Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Киреев Григорий Софрониев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.03.1902 ст.

Дочь: Матрона Григорьевна

Отец ребёнка: Киреев Григорий Софрониев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.08.1903 ст.

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Киреев Григорий Софрониев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно