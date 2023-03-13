Ватолина Матрена Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Ватолинъ Егоръ
Отец ребёнка: Ватолинъ Афонасій
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Малухова Агафья
Отец ребёнка: Ватолинъ Афонасій
Рождение ребёнка
12.01.1779
Дочь: Татіана
Отец ребёнка: Ватолинъ Афонасій
Рождение ребёнка
18.04.1787
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Ватолинъ Афонасій
Рождение ребёнка
26.10.1791
Сын: Ватолинъ Дмитрій
Отец ребёнка: Ватолинъ Афонасій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ватолинъ Афонасій