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Ватолина Матрена Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Ватолинъ Егоръ

Отец ребёнка: Ватолинъ Афонасій

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Малухова Агафья

Отец ребёнка: Ватолинъ Афонасій

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.01.1779

Дочь: Татіана

Отец ребёнка: Ватолинъ Афонасій

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.04.1787

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Ватолинъ Афонасій

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1791

Сын: Ватолинъ Дмитрій

Отец ребёнка: Ватолинъ Афонасій

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ватолинъ Афонасій