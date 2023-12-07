Ирина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Матвеевна

Ирина Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

09.03.1855

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Анисья Федуловна

Отец ребёнка: Федул Аксёнович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Карцев Фёдор Федулович

Отец ребёнка: Федул Аксёнович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Агафья Федуловна

Отец ребёнка: Федул Аксёнович

Рождение ребёнка
24.11.1824

Сын: Карцев Наум Федулович

Отец ребёнка: Федул Аксёнович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Евдокия Федуловна

Отец ребёнка: Федул Аксёнович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Карцев Егор Федулович

Отец ребёнка: Федул Аксёнович

Рождение ребёнка
26.10.1828

Сын: Карцев Георгий Федулович

Отец ребёнка: Федул Аксёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федул Аксёнович

Место жительства
Неизвестно
Гололобово, Коломенский, Московская область
Смерть
09.03.1855
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close