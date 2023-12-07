Ирина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти09.03.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Анисья Федуловна
Отец ребёнка: Федул Аксёнович
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Федул Аксёнович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Агафья Федуловна
Отец ребёнка: Федул Аксёнович
Рождение ребёнка
24.11.1824
Отец ребёнка: Федул Аксёнович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Евдокия Федуловна
Отец ребёнка: Федул Аксёнович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Федул Аксёнович
Рождение ребёнка
26.10.1828
Отец ребёнка: Федул Аксёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федул Аксёнович
Место жительства
Неизвестно
Гололобово, Коломенский, Московская область
Смерть
09.03.1855