Сергунин Степан Фёдорович
Место рождения
Дата рождения02.01.1907
Дата смерти17.07.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1907
Крещение
15.01.1907
Рождение ребёнка
25.06.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сергунина Прасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
18.03.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сергунина Прасковья Сергеевна
Военная служба
С 07.07.1941 по 17.07.1943
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.07.1943
Славянский район, Краснодарский край, Россия
Похороны
Неизвестно
Коржевский, Славянский муниципальный район, Краснодарский край