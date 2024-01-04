Сергунин Степан Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергунин Степан Фёдорович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.01.1907

Дата смерти

17.07.1943

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1907

Отец: Клюкин-Сергунин Фёдор Прокопьевич

Мать: Сергунина Дарья Матвеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
15.01.1907
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.06.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.08.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сергунина Прасковья Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.03.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сергунина Прасковья Сергеевна

Военная служба
С 07.07.1941 по 17.07.1943
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергунина Прасковья Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
17.07.1943
Славянский район, Краснодарский край, Россия
Похороны
Неизвестно
Коржевский, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
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