Покровский Фёдор Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покровский Фёдор Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835 ст.

Дата смерти

24.05.1909 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860 ст.

Дочь: Замыслова Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Спас-Коркодино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1863 ст.

Сын: Покровский Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
24.05.1909 ст.
Спас-Коркодино, Клин, Московская область
Причина: "от старческой дряхлости"