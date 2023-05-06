Покровский Фёдор Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835 ст.
Дата смерти24.05.1909 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1835 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860 ст.
Дочь: Замыслова Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1863 ст.
Сын: Покровский Михаил Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
24.05.1909 ст.
Причина: "от старческой дряхлости"