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Афанасий Аникеевич

Место рождения

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Исаева Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: ?

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: ?

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно