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Скуратова Вера Кузьминична

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

17.09.1894

Дата смерти

21.03.1895

Пол

Женский

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
17.09.1894

Отец: Скуратов Кузьма Ефимович

Мать: Скуратова Пелагея Ивановна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №68, метрическая книга за 1894 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
18.09.1894
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы крестьянин Степан Иванов Скуратов и девица Евдокия Серг... Показать все
Смерть
21.03.1895
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Умерла от скарлатины Смерть, похороны: запись о смерти №26, метрическая книга за 1895 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Похороны
23.03.1895
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
кладбище Троицкой церкви, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния