Сутягин Иван Иосифов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смерти06.04.1831
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: Сутягин Осип Петров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Сединкина Мавра Иванова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
06.04.1831
Причина смерти: от горячки