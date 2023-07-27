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Сутягин Иван Иосифов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

06.04.1831

Пол

Мужской

Отец

Около 1746 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Сутягин Осип Петров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Сутягин Родион Иванов

Мать ребёнка: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Сединкина Мавра Иванова

Мать ребёнка: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
06.04.1831
Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки