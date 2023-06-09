Тутаровъ Антонъ
Место рождения
Дата рождения1747
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Тутаровъ Иванъ Петровъ
Мать: Тутарова Авдотья Осипова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Дерляпина Ненила
Мать ребёнка: Тутарова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Тутаровъ Яковъ
Мать ребёнка: Тутарова Марфа Иванова
Рамодановка
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Тутарова Марфа Иванова
Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тутарова Марфа Иванова