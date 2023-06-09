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Тутаровъ Антонъ

Место рождения

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1747

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Тутаровъ Иванъ Петровъ

Мать: Тутарова Авдотья Осипова

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Дерляпина Ненила

Мать ребёнка: Тутарова Марфа Иванова

Рождение ребёнка
1781

Сын: Тутаровъ Яковъ

Мать ребёнка: Тутарова Марфа Иванова

Рамодановка
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Тутарова Марфа Иванова

Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тутарова Марфа Иванова