Шутченко (Розинко) Дария Прокофиевна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1890
Рождение ребёнка
?.06.1892
Отец ребёнка: Шутченко Леонтий Адамов
Рождение ребёнка
04.08.1893
Сын: Шутченко Григорий Леонтиевич
Отец ребёнка: Шутченко Леонтий Адамов
Рождение ребёнка
14.02.1897
Сын: Шутченко Федор Леонтьевич
Отец ребёнка: Шутченко Леонтий Адамов
Рождение ребёнка
17.08.1899
Сын: Шутченко Иван мл. Леонтиев
Отец ребёнка: Шутченко Леонтий Адамов
Рождение ребёнка
03.08.1900
Дочь: Наталия Леонтиева
Отец ребёнка: Шутченко Леонтий Адамов
Рождение ребёнка
11.12.1902
Сын: Шутченко Стефан Леонтьевич
Отец ребёнка: Шутченко Леонтий Адамов
Рождение ребёнка
12.07.1905
Дочь: Мария Леонтиева
Отец ребёнка: Шутченко Леонтий Адамов
Смерть
Неизвестно