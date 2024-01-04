Шутченко (Розинко) Дария Прокофиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутченко (Розинко) Дария Прокофиевна

Место рождения

Дроздовица, Чернігівська область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Дроздовица, Чернігівська область
Бракосочетание
21.01.1890

Муж: Шутченко Леонтий Адамов

Дроздовица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
?.06.1892

Сын: Шутченко Иван Леонтиевич

Отец ребёнка: Шутченко Леонтий Адамов

Рождение ребёнка
04.08.1893

Сын: Шутченко Григорий Леонтиевич

Отец ребёнка: Шутченко Леонтий Адамов

Будище, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.02.1897

Сын: Шутченко Федор Леонтьевич

Отец ребёнка: Шутченко Леонтий Адамов

Будище, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.08.1899

Сын: Шутченко Иван мл. Леонтиев

Отец ребёнка: Шутченко Леонтий Адамов

Рождение ребёнка
03.08.1900

Дочь: Наталия Леонтиева

Отец ребёнка: Шутченко Леонтий Адамов

Будище, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.12.1902

Сын: Шутченко Стефан Леонтьевич

Отец ребёнка: Шутченко Леонтий Адамов

Будище, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.07.1905

Дочь: Мария Леонтиева

Отец ребёнка: Шутченко Леонтий Адамов

Будище, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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