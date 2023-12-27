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Немов Степан Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.12.1889

Дата смерти

После 11.11.1916

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.12.1889

Отец: Немов Василий Матвеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
15.02.1911

Жена: Немова Зоя Георгиевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.05.1913

Дочь: Клавдия Степановна

Мать ребёнка: Немова Зоя Георгиевна

Выселки, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.12.1914

Сын: Немов Пётр Степанович

Мать ребёнка: Немова Зоя Георгиевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 11.11.1916
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