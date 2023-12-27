Немов Степан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.12.1889
Дата смертиПосле 11.11.1916
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.12.1889
Отец: Немов Василий Матвеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.1911
Жена: Немова Зоя Георгиевна
Рождение ребёнка
29.05.1913
Дочь: Клавдия Степановна
Мать ребёнка: Немова Зоя Георгиевна
Выселки, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.12.1914
Мать ребёнка: Немова Зоя Георгиевна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 11.11.1916